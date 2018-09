La mannequin star revient sur ses années de gloire.

Certaines de ces photos atteignent des sommets aux enchères et pourtant, Kate Moss aurait préféré ne jamais devoir poser seins nus. C’est ce qu’elle a confié sur un plateau de télévision britannique. "Il y avait certainement de la pression pour poser seins nus. Je travaillais souvent avec une femme photographe qui aimait me mettre devant la caméra sans un top et cela ne me plaisait pas vraiment comme modèle de départ".

Elle revient aussi sur les célèbres clichés pour la marque Calvin Klein, réalisés par le photographe Mario Sorrenti, qui était aussi son petit ami. Il avait 20, elle 18. "C'était mon copain alors j'avais l'habitude mais j'avais toujours envie de remettre mes vêtements. Mais ça faisait partie du job alors je le faisais".

Mario Sorrenti's "Kate Moss", pour une campagne Calvin Klein en 1993, estimée à 8,000-12,000 £ lors d'une vente aux enchères chez Christies. © reporters

Kate Moss, 44 ans aujourd’hui, conseille aux mannequins de définir leurs limites. "Je ne laisserais pas ma fille le faire", confie-t-elle aussi en parlant de Lila Grace,."Elle a quinze ans aujourd'hui et c’est fou de penser que je posais seins nus à son âge".