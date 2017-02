People Le magazine W se met à l'heure de la journée internationale des droits des femmes dans son numéro de mars en le consacrant en grande partie à cinq femmes puissantes, indépendantes et célèbres : Donatella Versace, Jennifer Lopez, Jessica Chastain, Taraji P. Henson et Kate Moss.

Pour la cover, c'est d'ailleurs la Brindille qui a soufflé ses43 bougies le 14 janvier dernier qui y apparaît, photographiée par Mert Alas & Marcus Piggott. On reconnaît d'ailleurs bien le style des photographes et leur esthétique sexy très 80's ! La belle y est compètement nue à l'excpetion d'un blouson à sequins signé Gucci et qui ne couvre... rien.





Pour ce shooting, le rendez-vous était fixé à 9h le lendemain du gala des British Fashion Awards... dur sur pour une fêtarde comme Kate Moss ? Pas du tout raconte W en expliquant les coulisses des photos : «Les gens s'attendent toujours à ce que je sois en retard. mais je suis toujours à l'heure»; raconte-t-elle d'ailleurs !

La photo en contre-plongée met en valeur un corps parfait et une poitrine plutôt généreuse pour celle dont la carrière s'est envolée grâce notamment à son physique mincissime, limite androgyne comme on peut le voir sur cette photo de défilé alors qu'elle n'a pas 20 ans. En 2012, photographiée par son ami Mario Sorrenti pour le calendrier Pirelli, elle n'apparaissait pas si "en forme" !