"Patrick, c’est le mec qui me faisait fantasmer quand j’avais quinze ans. Je me souviens que je tournais, à l’époque, un film dans le Colorado. Entre deux scènes, comme je m’emmerdais grave, j’avais loué des comédies des années 80 parmi lesquelles Cant’Buy me love avec Patrick. Je rêvais alors de mettre le grappin sur un mec comme ça ! Je voulais le même à la maison ! Avec les mêmes cheveux, les mêmes yeux, le même teint, la même bouche, la même musculature. Patrick, c’est Ken en mieux ! Je dirais même en beaucoup mieux !" (rires)

(...)