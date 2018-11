Ils auraient déjà le lieu exact en tête.





Un mariage dans l'une des villes les plus romantiques du monde ? Katie Holmes et Jamie Foxx, en couple depuis 2013, auraient envie de se marier à Paris ! Les rumeurs se font de plus en plus persistantes, comme l'explique Paris Match Belgique ce 29 novembre.

Katie Holmes serait déterminée

« Paris est la ville où ils ont décidé d’officialiser les choses après des années de relation en cachette », annonce le site américain Radar Online à propos de ce couple aussi célèbre que discret. « Katie a attendu un long moment avant d’épouser Jamie, mais elle est désormais bien décidée à le faire, et elle sait exactement où et quand. Elle rêve d’un mariage en hiver dans la Ville lumière », lit-on encore. Leur cadeau de Noël à eux ?