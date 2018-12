Lors d’une levée de fonds pour venir en aide aux victimes des incendies californiens, Katy Perry a piqué une petite crise de jalousie.



Alors qu’une fan avait déboursé 17 000 € pour partager un lunch et une virée en moto avec Orlando Bloom, la copine chanteuse de l’acteur a pris le micro pour s’exprimer… "Hum, il va faire un tour en moto et vous pouvez avoir un lunch avec lui. Ok… tout le monde a faim à un moment. Et quand vous ferez un tour en moto avec lui, vous pourrez… Attendez ! Ça ne me plaît pas du tout. Vous allez vous tenir contre lui, sentir ses abdos pendant 45 minutes… Et après vous allez vous perdre dans ses yeux bruns ? ! Je suis désolée mais je l’achète pour 50 000 $ (soit 44 000 €) !"