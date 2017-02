Fini les cheveux beus ou arc en ciel, terminés les macarons tendance Star Wars. Katy Perry a totalement changé de look et cela s'est vraiment vu lors des Grammy Awards ce week-end. L'amoureuse d'Orlando Bloom est apparue très blonde avec le cheveu traité à l'eau salée pour un côté sauvage qui lui va plutôt bien ! V^tue d'une robe mi-or mi-fourrure signée Tom Ford. On la reconnaît à peine ! Sur scène, avec ses lunettes orange; elle avait un faut air de Janis Joplin !

















Auparavant la chanteuse qui a manifesté contre Trump lors de la Woman's March de Washington était également blonde et avit adopté un style black pnather "girly" avec béret jaune et bomber rose...