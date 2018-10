En showcase à l’Eagle London, à Londres, Kerry Katona s’est complètement lâchée...

Après avoir traité les membres de son ex-groupe, Atomic Kitten, de "salopes nocives", elle s’en est pris à ses enfants. "Ils me demandent : ‘Maman, qui est mon père ?’ Eh bien je ne sais pas, va chercher sur Google et OK ! Magazine . J’ai cinq enfants, je n’aime même pas les enfants." Elles vont être sympas les prochaines soirées familiales!