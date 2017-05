La star de "Footloose", "X Men", "Apollo 13" ou bien encore de "Mystic River" a retrouvé une seconde jeunesse et une seconde carrière en signant pour des séries comme "The Following" ou aujourd’hui "I love Dick". Réputé peu causant en interview, le toujours très intimidant Kevin Bacon, nous prouve le contraire dans l e face-à-face qui suit. À 58 ans, il démontre en effet qu’il sait aussi dégainer l’humour !

Votre nouvelle série s’intitule "I Love Dick" ? Vous en pensez quoi du titre ?

Ma première réaction fut de me dire que sur un t-shirt cela ferait un tabac !

Cinquante-huit ans et pas une ride, c’est quoi votre secret ?

C’est une combinaison d’hormones de croissance et de stéroïdes anabolisants. Je possède aussi les meilleures adresses de chirurgiens plastiques à Beverly Hills. Plus sérieusement, je pense que j’ai des parents qui m’ont transmis de bons gênes. (rires)

Et comment faites-vous pour garder cette ligne d’éternel jeune homme ?

C’est déjà une question de gênes je crois ! Je ne suis pas non plus un gros mangeur. J’aime picorer. Grappiller. Par contre, j’aime bien me mettre à ma table. Ne serait-ce que refaire le monde avec les gens qui me sont chers.

(...)

