Interrogée sur son passé sulfureux par Scott Disick, l'ex de sa sœur Kourtney, Kim a avoué avoir pris de la drogue le jour de son mariage. " J'ai pris de l'ecstasy, pour mon premier mariage", a-t-elle confié. L'héritière a en effet épousé le producteur de musique Damon Thomas en 2000 et a finalisé le divorce quatre ans plus tard.





La femme d'affaires a aussi avoué avoir été sous influence lorsqu'elle a réalisé la sex tape avec le chanteur Ray J, en 2003. " Tout le monde le sait, il suffit de regarder ma mâchoire, elle tremble pendant toute la séquence", a-t-elle expliqué dans l'épisode de télé-réalité de ce dimanche.





Depuis cette période agitée, Kim Kardashian West a choisi de ne boire de l'alcool qu'à de rares occasions et d'être plus responsable, maintenant qu'elle est maman de trois enfants: North, Saint et Chicago.