Depuis que des photos de Kim Kardashian en maillot ont été publiées par les médias, rien ne va plus pour la starlette. Kim K. a déjà perdu plus de 100.000 followers sur son compte Instagram. Certes, cela ne représente qu'1 seul petit pourcent de son public mais le message que les "lâcheurs" font passer est digne d'intérêt !

Les photos en question, les voici. Ce qui choque? Ce n'est bien évidemment pas la cellulite qui est le lot de presque toutes les femmes à travers le monde mais bien le fait qu'elles soient à ce point différentes des photos postées par la star elle-même. Vous remarquerez aisément le contraste entre les premières photos, naturelles, et les deuxièmes, photoshopées à outrance.

Si 100.000 personnes ont décidé de renier la star, c'est parce qu'elles se sont rendues compte à quel point la jeune femme trafique ses photos avant de les publier. Gommer un bouton sur une photo que l'on apprécie particulièrement, pourquoi pas, mais changer totalement l'apparence de son corps, non.

A sa décharge, rappelons que Kim Kardashian n'est pas la seule à blâmer. De nombreux magazines de mode utilisent systématiquement Photoshop pour rendre les stars plus minces, plus plantureuses, plus jeunes ou plus bronzées. En résultent des corps parfaits qui ne ressemblent aucunement à la silhouette de la majorité des femmes dans le monde et qui sont souvent à l'origine de complexes et de mal-être pour celles-ci.