On peut dire que Kylie Jenner sait comment remercier sa mère pour l'avoir mise au monde. À travers une vidéo publiée sur Instagram, la jeune businesswoman a offert une splendide Ferrari rouge écarlate. "C'est la voiture de ses rêves", écrit-elle en légende.

"Je suis en chemin vers la maison de ma mère pour lui faire une surprise pour son anniversaire. J'ai la voiture en ma possession depuis le mois passé et je suis super contente de finalement pouvoir la lui offrir. Il fait un peu sombre, donc espérons qu'elle puisse la voir correctement", commente-t-elle alors qu'elle se filme.

Dans une autre vidéo, on peut assister à la réaction de Kris Jenner, devant chez elle en pyjama. "Où est-elle? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de moi? Oh mon dieu. (...) Je ne sais même pas quoi faire, comment on démarre ça?", lance-t-elle, euphorique, aux côtés de son petit-ami.