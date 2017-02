La chanteuse australienne de 48 ans a rompu avec l’acteur Joshua Sasse après 1 an et demi de relation et alors qu’elle était sur le point de se fiancer.

La faute à l’infidélité de son homme avec une actrice espagnole (Marta Milans). L’interprète de I Should be so lucky (un comble) qui enchaîne les idylles - dont Michael Hutchence, le leader du groupe INXS - serait-elle condamnée au célibat ? "Elle est absolument dévastée, le cœur totalement brisé, a confié un proche au Sun. Elle pensait vraiment que c’était le bon. Mais elle ne lui fait plus confiance désormais."

Sur Instagram, elle a partagé la nouvelle et remercié ses fans pour leur soutien.