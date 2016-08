L’amour "croquant croustillant" de Sophie Marceau

People

Leur histoire, comme toutes celles qui mettent aux prises des personnalités connues, fait rêver. Mais sa médiatisation possède le don d’agacer la star de 49 ans, elle qui n’a jamais mis les hommes de son cœur en avant. Ses relations avec le réalisateur polonais Andrzej ŻZuławski, le producteur américain Jim Lemley ou l’acteur français Christophe Lambert ont toujours fait partie non pas de son jardin secret mais d’une vie réellement privée, parallèle à son métier de comédienne ou ses obligations en terme de relations publiques. Alors, sur son compte Twitter, elle s’est fendue d’une officialisation qui lui ressemble tant, sous forme de coup de griffe. "Il n’y a rien à cacher et il n’y a rien à voir non plus. Tout le monde l’a compris: Cyril Lignac et Sophie Marceau sont ensemble. Pas la peine de dépenser 1,60 euro (donnez-les à un mendiant) pour voir des photos moches et lire des commentaires crétins. Lisez Tolstoï, faites des mots croisés ou venez gratuitement sur mes réseaux, vous verrez des choses beaucoup plus intéressantes !"

C’est cash, comme toujours avec elle. Et même s’il y a peu de chance qu‘ils suffisent à donner envie de lire Tolstoï, ses propos ont le mérite d’ouvrir le débat. En quoi sa beauté justifie-t-elle la traque de paparazzi ? Pourquoi le grand public se rue-t-il sur des clichés qui la montrent en vacances ? En clair, pourquoi l’actrice, qui aurait mérité bien plus qu’un César (du meilleur espoir féminin, en 1983, pour La Boum 2…) fascine-t-elle tant lorsqu’elle quitte les plateaux ?

La réponse tient partiellement dans son physique, évidemment. Mais aussi dans ses prises de position, qui ne laissent jamais indifférent. Lorsque le parquet s’est opposé à la libération de Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée pour le meurtre de ce mari qui l’avait battue pendant 47 ans et avait violé ses filles, Sophie Marceau a, une fois de plus, clamé son indignation. "Depuis quand la prison est-elle devenue un lieu propice à la "réflexion"? Encore une fois, le sort des femmes victimes de violence est non reconnu par la justice ! 10 ans de "réflexion "en cellule pour arriver à quelle conclusion ? Qu’elle méritait ce que son mari lui infligeait ? Finalement, c’est ce que la sentence de la justice laisse entendre. Le jour où notre société respectera le droit des femmes autant que celui des hommes est encore bien loin."

Pas de détour politiquement correct, pas de crainte du qu’en dira-t-on. Fidèle à elle-même, elle monte au créneau pour servir de porte-voix. Et c’est pour cela qu’elle est aussi populaire. Pas juste pour ses rôles mais aussi pour tout ce qu’elle fait et incarne en dehors des plateaux. Rien d’étonnant, dès lors, que tant d’admirateurs aient envie de la voir en photo en vacances. Même si, objectivement, elle a tout à fait raison : ce n’est pas intéressant.