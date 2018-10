Bella Hadid, une des top models les plus en vogue du moment, est adepte d’un étrange régime.



"Lorsque je suis en congé, je ne mange que des pizzas.", déclare la sœur de Gigi Hadid et girlfriend de The Weeknd. "Je vous promets que c’est comme ça tous les jours et à chaque repas. Et je n’oublie pas tous les aliments qui ont de la pâte : j’aime le pain et c’est toujours meilleur avec du salami ou un peu de beurre de cacahuète. Et puis, je me reprends pour faire mon métier. C’est fou." C’est surtout injuste pour tous ceux qui prennent du poids rien qu’en regardant un verre d’eau.

