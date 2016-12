705.915 téléspectateurs et près d’un téléspectateur francophone sur deux : pas de doute, François Pirette fait bien partie des Messies de l’audimat sur RTL ! Une fois encore, l’humoriste belge a réalisé l’une des plus meilleures audiences de l’année avec son dernier spectacle, descendu tout droit dans la cheminée de la chaîne privée ce 25 décembre, et justement intitulé Pirette est de retour… Mais non ? Messie !

Mais si ce cadeau de Noël a bel et bien fait un carton dans les foyers, il a aussi soulevé quelques interrogations. Plusieurs lecteurs de la DH nous ont fait part de leur étonnement quant au changement physique remarqué chez François Pirette, ce dimanche. L’humoriste est en effet apparu sur les petits écrans très aminci, les joues creusées, avec un look capillaire légèrement différent. L’inquiétude est-elle de mise ? En comparant effectivement les images diffusées ce dimanche et celles de ses précédents spectacles - Le Pirette en retard, datant de mars 2016 et Le Pirette en forme de mai - on constate effectivement que l’homme a changé. Volontairement ?

Si officiellement, on reste silencieux, officieusement, on avance par contre un début d’explication. "Il a décidé il y a quelques mois de prendre soin de lui, de faire attention à lui, à son alimentation", nous glisse l’un de ses proches. Bref, François Pirette aurait entamé un régime dont les effets seraient aujourd’hui très visibles. Il aurait ainsi "perdu 18 kilos", nous fait-on savoir. Une sacrée masse corporelle d’autant plus que le comique belge de 53 ans ne présentait pas vraiment de surcharge pondérale…

Ce changement est d’autant plus surprenant quand on compare le Pirette de maintenant - qu’on n’avait plus aperçu depuis 6 mois ! - à celui de ces 2 dernières années (voir ci-dessous). Le Montois d’origine s’est peut-être dit qu’il était temps de vérifier ce vieil adage : Mens sana in corpore sano… Maintiendra-t-il cette même apparence pour son prochain spectacle télédiffusé ? Réponse dans plusieurs mois sur RTL-TVI…





François Pirette en 2014





François Pirette en avril 2016





François Pirette le 25/12/2016