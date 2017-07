De passage dans la région du Var, Madonna a mis les pieds dans le plat en tweetant après sa prestation.

Hier, c'était la grande soirée de gala en faveur de la Fondation Leonardo DiCaprio, un organisme qui soutient les initiatives de défense de l'environnement. La soirée et le dîner vegan se déroulaient à Saint-Tropez dans le Var. Parmi les invités de marque, on retrouvait Marion Cotillard, Penelope Cruz, Uma Thurman Bradley Cooper, Tobey Maguire, Edward Norton, Sean Penn ou encore la maire de Paris Anne Hidalgo. Le show était assuré par Lenny Kravitz et ... Madonna. Satisfaite de sa prestation, la chanteuse star a tweeté : "Saint-Tropez était en feu ce soir!!" Une expression dont se seraient sans doute passés les habitants du Golfe de Saint-Tropez, effectivement en feu ce soir-là.