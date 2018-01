"Vous n’imaginez pas à quel point c’est libérateur !", s’est réjouie la Maria d’Hollywood Girls - célèbre aujourd’hui pour ses tuttos (conseils beauté) comme "Maquillage de tchoin" et autres "Make up spécial crevardes"- sur son compte Twitter.

Si Gad Elmaleh a aussi opté pour la boule à zéro en ce début d’année 2018, ce n’est pas pour les mêmes raisons. Pour l’humoriste, il s’agit d’un nouveau look réfléchi et séducteur, tandis que pour la Youtubeuse beauté et future femme du Youtubeur belge Jimmy Labeeu (qui l’a accompagnée dans son geste en lui coupant les cheveux), il s’agit plutôt d’une coupe pour soutenir sa belle-sœur atteinte d’un cancer.

Drame familial

"Ça fait des mois que ça me trottait dans la tête, a expliqué la jeune Belge de 29 ans à ses 584.000 abonnés. J’ai longuement hésité, bien évidemment, mais j’ai toujours eu une relation de haine avec mes cheveux."

Au-delà d’un nouveau look ou d’une envie de nouveauté, c’est donc en réalité un drame familial qui l’a poussée à faire ce geste radical. "Sur une note un peu moins joyeuse, poursuit-elle dans sa vidéo postée sur Instagram, la femme de mon frère, malheureusement, a un cancer. Alors, forcément, quand elle a dû se raser suite à la chimio […] j’ai eu envie de lui montrer mon soutien et lui prouver que la beauté et la féminité ne sont pas dans les cheveux."