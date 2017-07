Sa mort a été annon­cée par son mana­ger Stéphane Letel­lier-Rampon dans un commu­niqué : "Sheila a la douleur d'annon­cer le décès de son fils, Ludo­vic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet, à l'âge de 42 ans. L'inhu­ma­tion aura lieu dans l'inti­mité fami­liale. Afin de respec­ter un père en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila ou son entou­rage aux éven­tuelles solli­ci­ta­tions média­tiques".

Les relations n'ont pas toujours été cordiales entre Sheila et son fils. Cela semblait s'être calmé. A l'occasion des 70 ans de sa mère, il y a deux ans, il lui écrivait : "Il est évident que pour moi le 16 août à été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout. Je lui souhaite la santé, l'amour, la paix et le meilleur pour l'avenir. Je suis très heureux pour elle de l'affec­tion que toute la France lui touche pour ses 70 prin­temps et je termi­ne­rai juste par quelques mots : Je t'aime. Ta pilule".

La dernière apparition de Ludovic Chancel remonte au 3 juillet dernier. Il s'est rendu à la présen­ta­tion de la collec­tion capsule Petit Bateau x Marie-Agnès Gillot avec sa femme, la mannequin Sylvie Ortega Munos.