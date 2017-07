Oui, Georgina Rodriguez attend bien un enfant. Il s'agira du quatrième pour la légende du ballon rond.

C'était plus qu'une rumeur, les dernières photos dévoilant le ventre rond de Georgina. Si Ronaldo vient d'être papa de jumeaux par mère porteuse (Eva et Mateo), la presse people n'en démordait pas : sa petite amie est enceinte. Mais CR7, de son côté, s'est tu, il s'est même amusé de la situation, sa mère démentant formellement, pendant que lui n'hésitait pas à afficher le ventre de la future maman. Un secret qui n'en est plus un depuis quelques heures... Interviewé par le quotidien El Mundo, le joueur du Real de Madrid a confirmé en répondant simplement à la question "est-ce que vous êtes content du bébé qui arrive ?" : "Oui, beaucoup. Je suis ravi".

© REPORTERS



© REPORTERS