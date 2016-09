La DH a rencontré Patrick Dempsey: "Depuis mon départ de Grey’s Anatomy, on racontait que je ne voulais plus être acteur!"

People

Dans sa jeunesse, il voulait faire l’école de clown comme d’autres veulent devenir pilote de ligne ou pompier ! Il était loin alors de s’imaginer qu’il incarnerait le docteur le plus charismatique de Grey’s anatomy, série culte où drames en blouse blanche et urgences médicales font plus souvent pleurer dans les chaumières que déclencher des crises zygomaticales. Bref, rien à voir avec les pitreries d’un ancien jongleur au gros nez rouge. En l’analysant bien, la vie de Patrick Dempsey, ex-Docteur - Mamour - Shepherd (puisqu’il a quitté Greys) est finalement à l’image d’un électrocardiogramme. Avec des hauts et des bas. Surtout des bas. Ce qui explique, peut-être, son éternel regard de cocker triste. Et si Dempsey a survécu à tant d’épreuves, c’est grâce à son mental. Un mental en acier inoxydable. À 50 ans, le sexy quinqua se retrouve aujourd’hui à l’affiche deBridget Jones Baby. Une comédie bien enlevée dans laquelle il fait monter la température…

Dans ce nouvel opus de Bridget Jones, vous incarnez un businessman aussi charismatique que sexy qui déborde d’attentions pour Bridget. Quand vous êtes amoureux, êtes-vous aussi du genre à offrir des bouquets de fleurs monumentaux ?

(rires) "Je pense qu’un beau bouquet de fleurs, c’est toujours un geste qui fait plaisir quand vous l’offrez ! C’est toujours une agréable surprise quand vous faites quelque chose de spontané et de non intéressé. Cela permet de briser une certaine routine. Mais je crois surtout que ce qui compte le plus, c’est le fait que vous ayez une pensée pour celle que vous aimez. Le bouquet au fond, c’est juste la matérialisation de cette pensée !"

