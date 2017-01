C’est l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Une star capable de tout jouer. Y compris des personnages que l’on n’attend pas. Comme celui de ce compositeur de jazz sensible dans La La Land. À 36 ans, Ryan Gosling devrait connaître une année 2017 fulgurante. On le retrouvera en effet dans Blade Runner 2049 réalisé par son compatriote, le Canadien Denis Villeneuve, ainsi que dans une love story signée Terrence Malick. Décidément, rien ne semble stopper l’irrésistible course ascensionnelle de Ryan. Preuve, il s’apprête à décrocher - en prime - la Lune dans un biopic de Neil Armstrong concocté à nouveau par Damian Chazelle.

"Je me suis vraiment amusé avec La La Land ! Déjà, nous avons tourné à Los Angeles. Une ville que j’affectionne tout particulièrement. Ensuite avec Emma qui est une amie, une complice avec qui j’avais déjà tourné (Crazy, Stupid, Love et Gangster Squad), nous nous sommes réellement éclatés. J’ajoute que La La Land était un projet tellement ambitieux que tout le monde avait à cœur de donner le meilleur. On a quand même bloqué pour de bon une autoroute de Los Angeles pour une scène où l’on nous voit chanter et danser sur le capot d’une centaine de voitures coincées dans un embouteillage ! Bref, ce fut une merveilleuse expérience !"

C’est un film sur la pugnacité, la dévotion de deux jeunes artistes désireux de percer à Hollywood. Parlez-nous du rejet dans ce métier…

"C’est amusant ! Avant de commencer le tournage de La La Land , nous nous étions réunis. Nous nous trouvions dans les premiers stades de la préparation du film afin de parler de nos expériences personnelles dans le domaine de la frustration d’acteur. C’est devenu très vite une sorte de bureau des pleurs! (rires) Chacun y est allé de son petit témoignage, d’un casting pas très heureux. Il y a, par exemple, dans le film une scène où l’on voit Emma jouer devant un producteur une scène très émotionnelle lors d’une audition. Elle se donne à fond. Elle y met tout ce qu’elle a dans le cœur, dans les tripes et dans sa tête. Alors qu’elle joue cette scène, habitée par son personnage, le casting directeur répond à un appel téléphonique. Se foutant complètement de la personne en face de lui ! La laissant même en plan ! Vous savez quoi ? Cela m’est arrivé pour de bon ! Je ne vous raconte pas la honte ! C’était tellement dur à vivre que Damien l’a mis dans son film ! Maintenant, il faut remettre les choses en perspective. Lorsque vous êtes un acteur, des échecs, vous en rencontrez beaucoup ! Cela fait même partie du parcours initiatique. C’est un passage obligé ! Pour autant, ce ne sont que des échecs qui vous affectent au niveau de votre ego. Ce n’est pas comme un chirurgien qui rate une opération et qui met en danger la vie de son patient ! Il faut savoir relativiser."

Vous est-il arrivé de sacrifier une relation ou quelque chose que vous aimiez plus que tout pour aller jusqu’au bout de vos rêves ?

"Non ! Je dois être chanceux probablement ! Mon personnage n’a rien à voir avec moi dans la mesure où c’est quelqu’un qui est beaucoup plus puriste que je ne le suis ! Il se sent comme investi d’une mission divine. En l’occurrence : sauver le jazz ! Lui redonner ses lettres de noblesse ! Il se met plus la pression sur lui que je me la suis mise sur moi-même dans toute ma vie."

Comment vous êtes vous retrouvé dans cette comédie musicale aussi légère qu’une bulle de savon ?

