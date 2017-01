Changement radical de registre pour Will Smith avec l’un des rôles les plus émotionnels et les plus perturbés de sa carrière. Le film s’intitule Collateral beauty et la star américaine a su livrer une performance d’acteur tellement forte qu’il y a fort à parier que sa carrière s’oriente de moins en moins vers le cinéma testostéroné. Rencontre avec un acteur qui n’a pas peur de prendre des risques…

Dans Collateral beauty, vous incarnez un publicitaire à succès, un homme brillant, enjoué, positif qui va devenir l’ombre de lui-même après la mort de sa petite fille. À travers ce rôle, vous donnez l’impression d’être attiré par des personnages de plus en plus dramatiques, non ?

"Lorsque vous êtes acteur, je pense que la vie vous procure tout un tas d’expériences bonnes ou mauvaises. Ce sont ces expériences qui vous permettent d’être crédible dans votre métier. Vous ne pouvez pas être un bon acteur selon moi si vous n’avez pas vécu votre lot d’émotions, de frustrations, de jubilations… Vous ne pouvez pas être authentique dans votre jeu si vous n’avez pas enduré certaines choses ! Pourquoi cette orientation vers des personnages plus dramatiques ? Parce que je vieillis pardi ! À quoi, je m’en rends compte ? À des petits détails. Tenez, quand je vois ma fille qui a 16 ans manœuvrer sa voiture devant la maison, et rouler, je prends un sacré coup de vieux ! J’ajoute que cela fait 30 ans que je suis dans ce business. Mon premier disque est sorti en 1986 ! Je ne suis plus la même personne. En 1996, quand Independence Day est sorti, je n’étais déjà plus la même personne qu’en 1986. La vie suit une évolution. Une carrière également. Je trouvais courageux d’explorer d’autres territoires en tant qu’acteur. Je ne voulais pas m’enfermer dans un type de films spécifiques ! J’aurais pu rester dans ce confort, satisfaire mon public en lui offrant ce qu’il attendait, mais j’ai compris que cela ne m’épanouirait pas. C’est pour cela que j’ai pris ce risque !"

Ce film montre comment un homme qui a perdu sa fille doit dealer avec ses émotions et sa souffrance. Quand vous êtes ravagé par quelque chose, vers qui vous tournez-vous ?

"Aujourd’hui, tout roule dans ma vie, je n’ai donc aucune raison de m’épancher. Par contre, dans le passé, j’ai connu des périodes moins réjouissantes. Dans ces moments-là, j’allais voir ma grand-mère. C’est elle qui m’écoutait. C’est elle qui savait trouver les mots pour me réconforter. C’est elle et elle seule qui pouvait me sortir de l’impasse ! C’était la femme la plus dévouée à Dieu que je connaissais. Elle n’avait qu’une ambition, qu’un rêve : croiser un jour Jésus sur sa route. Je me souviens d’ailleurs qu’à la fin de sa vie, sachant le moment venu, elle était plus ravie de quitter cette terre. Ma femme, Jada, est probablement aujourd’hui celle à qui je me confie le plus. Ce que j’apprécie chez elle, c’est que c’est une belle combinaison de force et de sensibilité ! J’ai découvert enfin récemment un moine bouddhiste activiste vietnamien qui milite pour la paix et l’amour de son prochain ! J’apprécie beaucoup cet homme. Dans son regard, vous sentez tellement de gentillesse, de dévotion, de sérénité et de compassion ! "

Et pour évacuer la pression, vous vider la tête, vous faites quoi ?

(...)

