Avec un peu d'avance, le Roi Philippe et la Reine Mathilde, accompagnés de leurs enfants, ont présenté leurs meilleurs voeux au peuple belge sur le réseau social Twitter. " Joyeux Noël et bonne année", peut-on lire dans les trois langues officielles, sur le compte du palais royal. En marge de ces mots, la famille royale se dévoile lors d'une séance photo à l'occasion des fêtes de fin d'année.









Gabriel et Emmanuel y sont vêtus de noir comme papa, tandis qu'Elisabeth et Éléonore portent de somptueuses robes rouges. La Reine Mathilde a quant à elle opté pour une robe jaune et noire. Un beau clin d'oeil aux couleurs du drapeau belge!





Le Roi présentera son traditionnel discours de fin d'année ce lundi 24 décembre dès 13h.