Christmas is coming. Meghan (et le "little bump"), Harry, Kate, William, George, Charlotte et le petit Louis nous offrent donc d'adorables cartes de voeux. Le cliché des Cambridge a été pris dans le bois d'Anmer Hall, non loin du domaine familial du comté de Norfolk.

Le duc et la duchesse de Sussex ont joué la carte du romantisme avec une photographie prise lors de leur mariage le 19 mai dernier. Le couple, qui attend un enfant, est plus que jamais tourné vers l'avenir.