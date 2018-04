Une série de photographies qui rompt avec les codes du genre.





Alors que les projecteurs du monde entier sont braqués du côté du Royaume-Uni depuis la naissance du petit Louis de Cambridge ce lundi 23 avril, la famille royale des Pays-Bas fait aussi parler d’elle. Pour célébrer la cinq ans de règne du roi Willem-Alexander, de nouveaux portraits ont été réalisés au Palais royal d’Amsterdam.

Royauté en mouvement

Ainsi le roi, mais aussi la reine Maxima et leurs trois princesses, Catharina-Amalia, 14 ans, Alexia, 12 ans, et Ariane, 11 ans ont été immortalisées. Une belle série de photos en mouvement qui insuffle à l’exercice un vent nouveau et plein de modernité.

© REPORTERS

Le compte Instagram officiel du palais a proposé quelque-uns de ces portraits d’État sous forme de galerie vendredi 25 avril.