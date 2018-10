On parle souvent de Pauline Ducruet dans les médias, elle parle pourtant peu à ces derniers. Mais, au début de la semaine passée, elle s’est livrée à quelques confidences au Figaro. Tout le monde le sait, la jeune fille de 24 ans est une grande fan de mode. Elle a étudié le stylisme et le design à Paris et ensuite à New York. Ville dans laquelle elle réside actuellement. Mais cette passion n’est pas née lors de ses études. "La mode a toujours fait partie de ma culture. En réalité, je ne me souviens pas avoir eu l’idée de faire un autre métier. Gamine, je passais mon temps à habiller mes poupées, leur faire des vêtements. Quand on me demandait le métier que je voulais faire, je répondais toujours styliste ou designer. Les autres voulaient être vétérinaires, et moi je prédisais que je créerai ma marque de vêtements un jour."

Et ce jour est bientôt arrivé puisqu’elle annonce dans cette même interview que la première collection de sa marque de vêtements (dont elle ne révèle pas le nom) est prévue pour 2019. " Comme je suis une grande perfectionniste, ça va prendre un peu plus de temps que prévu." Elle définit sa marque comme "casual, street wear."

Cette annonce n’a rien d’étonnant, quand on sait qu’elle a fréquenté toutes les dernières fashions week, arborant à chaque fois les plus beaux styles. Pour avoir un petit aperçu, faites un tour sur son compte Instagram qui comptabilise un peu moins de 48.000 abonnés, rien que ça ! Concernant ce réseau, la jeune fille quinzième dans l’ordre de succession explique : "c’est une manière de montrer mon univers en dehors du Rocher."