, la chanteuse a remis ça, cette fois dans une vidéo tout simplement surréaliste. Au secours, on a perdu Céline Dion ! Après avoir ravi la toile grâce à une pose mémorable lors d'un shooting photos pour le magazine "Vogue" la chanteuse a remis ça, cette fois dans une vidéo tout simplement surréaliste.





Au programme, on découvre une Céline qui se lâche totalement, sur une péniche le long de la Seine, dans les cuisines d'un luxueux palace, et surtout affublée de looks plus improbables les uns que les autres.





Ce n'est pas un hasard si le film est tourné à Paris, étant donné que c'est dans la capitale française que s'est déroulée la dernière Fashion Week. Difficile de faire plus fou pour le magazine américain que cette vidéo réalisée par Gordon Von Steiner !