Nicole Kidman aime les jeux de société avec son mari, Keith Urban. Mais s’est retrouvée bien embêtée en devant déterminer ce qui comptait le plus pour elle : le cœur ou le sexe. "Je suis probablement dominée par mon cœur", a-t-elle d’abord déclaré dans Marie-Claire. Avant de préciser : "J’ai une forte sexualité. C’est une part énorme de qui je suis et de mon existence." En clair, elle n’arrive pas vraiment à choisir. Par contre, on sait quelle réponse va rester dans les mémoires…