People Voici, en détail, les exigences exorbitantes d’Angie pour son divorce avec Brad Pitt.

"Angelina réclame une pension alimentaire de 100.000 dollars (soit environ 92.500 euros, NdlR) par mois", selon une source proche de l’ex-couple qui s’est exprimée dans le magazine In Touch.

Cette même source ajoute que "cela payera toutes les dépenses des enfants et qu’un fonds de placement sera mis en place pour chacun d’entre eux." En plus de cela, 250.000 dollars (l’équivalent de 231.600 euros) seront mis de côté chaque année pour les enfants, par Brad Pitt, et le montant sera plafonné à 5 millions de dollars. La nouvelle égérie Guerlain aurait même encore d’autres exigences. "Angie veut que le divorce soit finalisé dans les 90 jours suivants, y compris la garde et les règlements des propriétés. Mais avec tout ce qu’elle demande, il est peu probable que cela se produise. Elle fait des demandes financières ridicules."

Si l’acteur avait été blanchi des accusations de violences envers ses six enfants, Angelina Jolie - qui serait déjà en couple avec Jared Leto - en demanderait toujous plus dans leur pacte de divorce confidentiel. Le patrimoine de (feu) Brangelina a beau être conséquent, ceci justifie-t-il cela ? Il y a encore peu, ce dernier comprenait leur château de Miraval, vendu à la hâte fin août. Auquel s’ajoutent leur demeure à la Nouvelle-Orléans (estimée à 6,5 millions de dollars), leur villa tentaculaire de Los Feliz, dans la banlieue chic de Los Angeles, et un coquet appartement dans le gratte-ciel du Waldorf Astoria, accolé au très célèbre hôtel new-yorkais. Rien que cela ! Pour une affaire qui se finira en… Jolie "Brad" de fer.