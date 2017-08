Elle aussi est passionnée par le monde de la mode...

Mondialement connues, les top modèles Gigi et Bella Hadid ont un petit frère, lui aussi mannequin, mais également deux demi-soeurs, Marielle et Alana, issues du premier mariage de Mohamed Hadid. Et dans la famille, tout le monde est sexy et stylé !

Alana, styliste, n'a pas la notoriété de ses deux petites soeurs, certes. Mais elle est tout de même suivie par 150 000 personnes sur Instagram. En 2015, elle a lancé sa propre collection Current Moji. Sur Instagram, elle n'hésite pas à afficher ce côté sexy désormais célèbre chez les Hadid. En maillot de bain, elle prend le soleil à Mykonos en Grèce.