Blazer bleu marine, pantalon blanc, et marinière. Le look riviera adopté par la princesse Charlene de Monaco ce dimanche à Monte-Carlo.

Caroline de Monaco en look casual, pour assister aux jumping de sa fille Charlotte.

La reine Mathilde avait opté pour le même look que Charlene quelques mois plus tôt pour une visite du Mercator à Ostende. Un look marin pour inaugurer un trois-mâts, c'est sans risque.

A croire qu'elle se donnent le mot. Kate Middleton aussi sort son blazer marine et sa marinière pour des sorties maritimes (ici, pour naviguer à Auckland en 2014). La Duchesse de Cambridge apprécie aussi en porter pour ses dimanches en famille. Sans aucun doute dans le Gotha, Kate Middleton est la reine de la marinière !

Letizia d'Espagne aime aussi les dessus rayés. Mais elle fait une entorse au style "frenchie", en préférant des modèles près du corps, et noir et blanc.

Et même les Première Dames s'y mettent. La semaine dernière, Brigitte Macron est apparue sur le perron de l'Elysée, en marinière. Un look Balmain (et non Chanel, à qui l'ont doit l'arrivée de la marinière dans la mode dans les années 20) commenté par son créateur Olivier Rousteing par ces mots : "élégance française".