C’est le message qu’on peut lire en commentaire de la photo de Blanche Gardin qui a été photographiée en train de se promener main dans la main avec Louis C.K. dans les rues de New York. Seraient-ils en couple ? Connue pour son humour noir et provocant, la comédienne française de 41 ans n’a jamais caché son admiration pour l’humoriste américain de 10 ans son aîné, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. En novembre, il avait même reconnu s’être masturbé devant elles et s’est excusé. "Le pouvoir que j’avais sur ces femmes, c’est qu’elles m’admiraient. Et je m’en suis servi de façon irresponsable." Quant à celle qui portait un badge à son effigie lors de la dernière cérémonie des César, Blanche avait confié ceci à Télérama suite aux allégations dont Louis C.K. faisait l’objet. "C’était très particulier, l’humour de Louis C.K., car il exploitait justement à fond sa part d’ombre, ses perversions, et décryptait la noirceur de l’âme humaine. Les gens l’ont adoré pour ça, parce que ça les a fait se sentir mieux avec leur propre part d’ombre."