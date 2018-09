Si l'ancienne First Lady a un peu plus de temps pour elle depuis qu'elle n'est plus à la Maison-Blanche, elle n'en reste pas moins une femme très occupée. Une femme qui allie parfaitement projets professionnels et moments de détente en compagnie de sa famille.





Elle a écrit un livre

© amazon



Dans "Becoming" qu'on pourrait traduire par "devenir", Michelle Obama se livre comme jamais auparavant. Elle aborde ainsi son enfance, son ascension à la Maison-Blanche en compagnie de son mari, sa campagne contre l'obésité lorsqu'elle était Première dame ainsi que son rôle de mère.

"Depuis que je ne suis plus First Lady, j'ai le temps de penser à tout un tas de choses. J'ai pris du temps pour penser aux gens, aux histoires et aux expériences qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'espère que, grâce à ce livre, les autres trouveront de la force dans leur propre histoire. Pas dans les gros moments, mais dans les petites choses, les hauts et les bas, ces moments qui nous rendent uniques."

"Je suis fière de mon livre, c'est à la fois candide, honnête et complètement moi. Je suis d'ailleurs aussi un peu effrayée", a-t-elle expliqué dans une vidéo de promotion.

Son livre sera par ailleurs traduit dans une vingtaine de langues. Pour l'acquérir, il faudra débourser un peu plus de 20 euros pour la version papier.

Selon plusieurs sources, la maison d'éditions Penguin Random House aurait conclu un contrat de 60 millions de dollars avec les Obama pour qu'ils sortent chacun un livre chez eux. Le montant n'a toutefois jamais été confirmé officiellement.





Elle va faire une tournée digne d'une rock star

Comme les plus grandes stars, Michelle Obama sera en tournée promotionnelle du 13 novembre au 19 décembre 2018 dans 10 villes américaines pour présenter son livre.

Michelle Obama, comme à son habitude, a pensé à tout et a décidé de donner 10% des tickets de chaque salle gratuitement aux fans et aux citoyens des villes qu'elle visitera qui n'ont pas les moyens d'acheter les tickets au prix plein. Le reste des tickets a été mis en vente en ligne au prix de départ de 30 dollars. Mais les moins chers se sont littéralement arrachés, ce qui fait qu'il ne reste que les places les plus coûteuses qui peuvent parfois grimper à 2500 dollars.

Durant cette session unique, les participants auront l'occasion unique d'avoir une conversation avec l'ex-First Lady.





Elle célèbre des mariages

Selon TMZ qui s'est procuré une vidéo de la scène, Michelle Obama a célébré un mariage le 22 septembre dernier à Chicago. Les mariés, Stephanie Rivkin et Joel Sircus, sont des proches de la famille Obama. En effet, le père de la mariée n'est autre que Robert Rivkin, le maire-adjoint de Chicago tandis que la mère de Stephanie avait été appelée par Obama pour diriger la "Commission des présidents des White House Fellowships".

"Ce moment où Michelle Obama officie au mariage de ton cousin", avait publié sur Instagram Tina Newman avant de supprimer son post.





Elle continue à s'engager

On le sait : lorsqu'elle était Première dame, Michelle Obama s'est beaucoup investie pour la santé publique mais également pour le droit des femmes, notamment l'éducation des jeunes filles. Malgré qu'elle ait quitté cette fonction, elle ne cesse de prononcer des discours à diverses occasions pour défendre les causes qu'elle soutient. En septembre, elle a rappelé que de nombreuses jeunes filles dans le monde n'avaient pas la chance d'aller à l'école. En octobre 2017, elle a dénoncé le manque de diversité en politique. Entre autres.

Depuis juillet, elle est également la directrice-adjointe de l'organisation "When We All Vote" qui encourage les gens à aller voter et à prendre leurs propres décisions. "La démocratie continue avec ou sans vous", a-t-elle rappelé lors d'une sortie publique ce dimanche 23 septembre à Las Vegas.

Son compte Twitter pullule également de messages appelant les Américains à aller voter aux législatives qui auront lieu début novembre.





Elle s'éclate à des concerts

Hé oui, maintenant les Obama ont beaucoup plus de temps libre pour prendre des vacances et pour faire ce qui leur plait. Le 15 juillet dernier, Michelle Obama a ainsi invité ses deux filles, Sasha et Malia, au concert de Beyoncé qui avait lieu à Paris. Moins de deux semaines plus tard, le 28 juillet, c'est avec son mari qu'elle a été vue... de nouveau au concert de Beyoncé, mais dans le Maryland cette fois. Ils semblaient bien s'amuser puisqu'ils n'ont pas hésité à se déhancher sur les chansons de Queen B.

Elle va produire du contenu pour Netflix

En mai dernier, la plateforme de vidéos annonçait avoir conclu un deal avec les Obama. Michelle et son mari Barack devraient donc sous peu produire des vidéos pour Netflix.

"Barack et moi avons toujours cru en la puissance du récit pour nous inspirer et nous faire réfléchir différemment sur le monde qui nous entoure", avait expliqué à l'époque Michelle Obama dans le communiqué officiel.

Est-ce que ce sera sous forme de séries de fiction, de documentaires ou de films? C'est encore très flou pour le moment mais il y a fort à parier que, comme toujours, les projets de l'ancien couple présidentiel seront très médiatisés.