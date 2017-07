Elle a lâché ses réserves pour véritablement vibrer à l'unisson des courses lors du meeting de Monaco. Dans une robe verte qui la métamorphosait et lui rappelait ses racines africaines.





C'était au meeting Herculis de Monaco. Usain Bolt s'est imposé sur 100m en 9 secondes et 95 centièmes; Wayde van Niekerk a établi le record du meeting sur 400m en courant 43 seconces et 73 centièmes. Et Charlene de Monaco vibrait comme jamais devant ces prouesses sportives.

© DR

C'était en fait l'avant-dernière course d'Usain Bolt qui raccrochera définitivement après les championnats du monde d'athétisme. Il a reçu des mains du prince Albert un Hercule d'or récompensant l'ensemble de sa carrière et ses exploits au meeting de Monaco.

La princesse Charlene, peu démonstrative d'habitude avait lâché sa réserve pour vibrer devant le spectacle sportif. Et elle n'en était que plus belle dans !une longue robe verte asymétrique à col brodé d'inspiration traditionnelle d'Afrique du Sud. Ses cheveux plus longs coiffés en arrière, elle avait des airs de sa compatriote, Charlize Theron...

© DR

Elle a remis une médaille à son compatriote Wayde van Niekerk en compagnie de Sergei Bubka.

© DR

© DR