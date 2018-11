Une photo de Kitty Spencer enfant dévoile à quel point la soeur de George lui ressemble.





Elle ne pensait pas que la photo d'elle enfant au permier jour d'une rentrée des classes allait tant faire parler. La nièce de Lady Diana, Kitty Spencer a posté il y a 4 jours sur Instagram un cliché en noir et blanc. On la voit avec une petite robe en vichy et une attitude de petite fille impressionnée alors qu'elle a quatre ou cinq ans.

Mais ce qui a frappé, c'est à quel point la princesse Charlotte lui ressemble. On dit souvent que la petite fillea un air de famille flagrant à sa grand-mère et à son père lorsqu'ils étaient enfants. Mais elle a assurément pris une partie de son héritage (génétique) Spencer !

Au jeu des ressemblances, la petite fille de Kate et William a effectivement des airs de son illustre arrière-grand-mère, Elizabeth II.