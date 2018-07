La princesse Elisabeth, 16 ans, a bien changé cette dernière année. Plus grande, plus sûre d'elle, plus souriante. La jeune femme ressemble de plus en plus à sa maman, la Reine Mathilde.

La preuve en images.

Touches de rouge sur sa robe Maje, qui rappellent le total look rouge de Mathilde, signé Natan



© REPORTERS



Une même passion pour les hauts talons ? © REPORTERS



Pour les portraits officiels à l'occasion des 5 ans du règne de Philippe, la princesse Elisabeth portait une tenue qui semblait être empruntée à la garde-robe de la Reine Mathilde © REPORTERS