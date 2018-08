Lors de la fête nationale le 21 juillet dernier, la fille aînée du couple royal n'est pas passez inaperçue dans une robe fleurie de la marque Maje.

© REPORTERS



Et ça n'est pas la première fois que la princesse se montre élégante et stylée. Le magazine américain de mode Paper Magazine voit en elle une nouvelle icône du style. "Mathilde, reine des Belges, est l'une des souveraines les plus élégantes d'Europe et il semble qu'elle ait transmis le style à sa fille adolescente Elisabeth (...)Elle semble aussi avoir hérité de l'amour de sa mère pour les couleurs vives comme le rose et l'orange", écrit le magazine dans un article intitulé "Elisabeth of Belgium: Next Generation Style Star".

La ressemblance à sa mère est de plus en plus frappante. La preuve en images par ici.