La reine Mathilde et le prince Philippe sont de retour en Belgique après une semaine au Canada. Les souverains ont eu un programme bien chargé : rencontres officielles, commémorations de la Première Guerre mondiale, réunions d'affaires et activités académiques à Ottawa, Toronto et Montréal.

La semaine était aussi ponctuée de rendez-vous plus légers. La reine a pu par exemple saluer sa nièce, Luisa Maria, la fille de la princesse Astrid, étudiante au Québec.

La mission royale s'est clôturée par un concert des artistes belges Lara Fabian et Alice on the Roof.

© BELGA