La Reine a assisté à une réunion de rédaction des magazine féminins les plus vieux du pays.





A Malines, les équipes et les directions francophones et néerlandophones de "Femmes d'Aujourd'hui" et "Libelle" étaient en ébullition ce jeudi 13 juillet pour recevoir une hôte de marque : la reine Mathilde en personne qui s'est rendue dans les rédactions de ces deux magazines, les deux plus vieux du pays.

Accueillie avec enthousiasme et des sourires, la Reine a suivi le cheminement de fabrication de ces magazines féminins et s'est intéressée tant au contenu qu'à la mise en page après avoir évoqué l'évolution de la presse magazine suite à une introduction sur l'historique et l'avenir de "Femmes d'O" et "Libelle". Elle a également pu se rendre auprès des journalistes et webmasters s'occupant des sites internet.

Par cette journée ensoleillée, on se doute que la réunion de rédaction à laquelle la reine Mathilde a assisté était bien différente des autres jours ! Les équipes se sont ensuite lancées avec la souveraine dans un brainstorming sur le thème de la pauvreté des enfants. Un thème cher à la Reine, qui est aussi Ambassadrice des Objectifs du développement durable des Nations unies.

Plusieurs idées, accueillies avec enthousiasme par la Reine, ont été présentées lors de cet atelier, et aussitôt mises à l’agenda : articles de sensibilisation contre la pauvreté des enfants, collecte de livres à redistribuer aux enfants les plus défavorisés, actions permettant de récolter des fonds pour des associations d’aide à l'enfance, participation active à un grand événement autour de l’enfance et de ses besoins…

Un gâteau avait été préparé pour ce moment exceptionnel : la reine assise, vêtue d'une robe bleue et chaussée de mignonnes petites chaussures rouges et jaunes y était représentée en pâte d'amande. Une "cerise royale on the cake" en quelque sorte qu'a choisi d'immortaliser le Palais sur Instagram ! Il a été préparé par la petite société Sweetie Darling Cakes de Harald Ligtvoet, un designer et styliste food !