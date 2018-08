Depuis ses 6 ans, il tourne à Hollywood et alors qu'il avait 7 ans, il a incarné l'enfant de l'actrice dans un de ses premiers films "Le livre de Jérémie".





Depuis l'âge de 6 ans Jimmy Bennett est un de ces enfants acteurs de Hollywood que l'on voit apparaître régulièrement dans des films et des feuilletons américains. Hollywood, c'est sa deuxième maison en quelque sorte.

Aujourd'hui, la petite star dont les parents tiennent une crêperie en Californie est devenue un jeune homme de 22 ans depuis le 9 février dernier et a rajouté une corde à son arc puisqu'il fait également de la musique.

Le jeune homme qui a passé un accord avec Asia Argento pour taire une agression sexuelle subie à 17 ans et deux mois connaît l'actrice depuis longtemps. En 2004, alors qu'il a 7 ans, et que c'est l'un de ses premiers grands rôles, il incarne même le fils de Asia Argento qui joue Sarah, une prostituée et l’héroïne du film Le Livre de Jérémie qu'elle réalise elle-même.

Selon le New York Times qui a longuement enquêté et recoupé ses sources, le jeune comédien a toujours parlé d’Asia Argento comme « à la fois une mentor et une figure maternelle ». La relation qu'ils ont tissée lors de ce film ne s'est d'ailleurs pas arrêtée à la fin du tournage. Ils ont continué à se voir et s'entendre durant 10 ans. L’actrice l’appelait même « mon fils » dans des publications Instagram, ou sur Twitter ; lui la surnommait « maman ». Elle a 20 ans de plus que lui.

En 2011, on le voit beaucoup fréquenter les baby dolls actrices Chloë Moretz et surtout Bella Thorne. Le jeune homme, avec sa baby face boudeuse, est promis à un bel avenir après avoir été connu pour ses rôles d'enfant dans "École paternelle" (2003) avec Eddie Murphy, "Otage" (2005) avec Bruce Willis, "Poséidon" (2006), "Evan tout-puissant" (2007) avec Steve Carell, "Esther" (2009) ou encore dans le "Star Trek" (2009) de J. J. Abrams. ll a aussi eu des petits rôles dans des séries comme "Les Experts", prêté sa voix à des films d'animationet apparaît régulièrement dans des spots de pub.





Elle lui a demandé de prendre des photos

L'agression sexuelle qui vient d'être mise à jour récemment aurait eu lieu en mai 2013, en Californie là où l'âge légal du consentement à une relation sexuelle est de 18 ans. Sur les réseaux sociaux, Asia Argento explique comment elle est heureuse de revoir son "fils perdu, son amour Jimmy Bennett".

Le New York Times en fait ce récit après avoir interviewé Jimmy Bennett : « Mr Bennett, qui avait un souci oculaire ne lui permettant pas de conduire, est arrivé ce matin-là dans la chambre d’hôtel de Mme Argento accompagné d’un membre de sa famille. […] Mme Argento a demandé à cette personne de partir afin qu’elle reste seule avec l’acteur. Elle lui a donné de l’alcool et lui a montré des mots qu’elle lui avait écrits sur les feuilles fournies par l’hôtel. Puis elle l’a embrassé, l’a renversé sur le lit, a retiré son pantalon et lui a fait une fellation. Elle est ensuite venue s’allonger sur lui et les deux ont eu un rapport sexuel. Puis elle lui a demandé de prendre des photos. »

L'acteur a pu produire au dossier trois photos de lui-même et de l'actrice à moitié nus dans un lit du Ritz-Carlton à la Marina del Rey sorties de cette série pour affirmer ses dires.

Le lendemain de cette rencontre, l'actrice poste encore une photo sur Instagram : "SonnySunny merci pour le soleil que tu m'as donné", a-t-elle écrit. "Tu me manques maman!!!!" a tweeté Jimmy Bennett à Asia Argento un mois plus tard, le 8 juin.

Des problèmes émotionnels éprouvants

Des documents envoyés à l’avocat d’Asia Argento par celui de Jimmy Bennett et repris par le New York Times stipulent que très vite le jeune homme s'est rapidement senti « perdu, mortifié, dégoûté » :« L’incident de 2013, dans la chambre d’hôtel, était une trahison qui a précipité une spirale de problèmes émotionnels, selon le document fourni. Les conséquences de cette « agression sexuelle » ont été si traumatisantes qu’elles ont limité la capacité de Mr Bennett à travailler, donc ses revenus, et menacé sa santé mentale. »

Les avocats s'en mêlent et les deux parties concluent un accord : le versement à la victime de 380 000$ , en plusieurs versements. La loi en Californie interdit dans ce cas les accords de confidentialité pour des faits de cette nature, en revanche, le jeune homme ne pouvait plus réclamer d'argent ni porter plainte contre Asia Argento, ni publier une photo d’eux au lit, dont l’actrice garde l’exclusivité. Jimmy Bennett pouvait parler de ce qui lui est arrivé. Ce qu'il n'avait pas fait jusque là.