"Je suis finalement aimée par quelqu'un qui me permet de me sentir libre". Ces paroles sont celles de Michelle Williams, qui annonce dans une interview à Vanity Fair s'être mariée. L'heureux élu est Phil Elverum du groupe de rock indé The Microphones and Mount Eerie.

Michelle Williams a eu une fille Matilda, 13 ans, avec Heath Ledger, qui fut son compagnon pendant 3 ans. Il est décédé il y a dix ans après la prise d'un cocktail de médicaments, quelques mois après leur rupture.

"Je n'ai jamais abandonné l'amour. J'ai toujours dit à Matilda: Ton père m'aimait bien avant que quelqu'un me trouve talentueuse, ou belle, ou bien avant mes jolis vêtements", explique-t-elle dans l'interview.

Son mari a quant à lui perdu sa première épouse,l'artiste et musicienne Geneviève Castrée, en 2016 suite à un cancer du pancréas. Il a une fille également.

Les deux jeunes mariés ne sont jamais apparus ensemble publiquement, Michelle Williams prenant soin de préserver sa vie privée.