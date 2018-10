Actuellement en tournée dans le pays avec Meghan Markle, le prince a été vu avec un intrigant anneau.





Sa bague de mariage sur la gauche, et une drôle de bague sur la main droite. Les plus observateurs d'entre nous l'avaient peut-être remarqué, le prince Harry est venu en Australie avec un accessoire jamais vu auparavant. People a mené l'enquête.

Une bague connectée

Comme le révèle le magazine américain, il s'agit d'un Oura Ring, une bague connectée via smartphone qui permet d'analyser son sommeil pour mieux l'optimiser - le gadget en titane coûte 299 dollars, soit 260 euros. Un moyen d'affronter le décalage horaire Down Under ? Et si c'était aussi ça le secret de sa bonne humeur communicative sur le pays continent aux côtés de Meghan...