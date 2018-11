Les responsables de la Croix-Rouge, qui recueillaient des sinistrés des incendies californiens dans la Pacific Palisades High School, ont eu la surprise de voir débarquer une assistante volontaire pas comme les autres : Lady Gaga.

En débardeur très échancré, elle a aidé à distribuer des repas, pris le temps de discuter avec tout le monde, a offert des cadeaux et a même chanté pour une femme de 98 ans qui devait être évacuée. En tout, elle est restée une heure et demie. Reste à voir si sa présence, très appréciée, n’a pas fait monter la température des victimes et provoqué quelques malaises parmi les soignants...