En avant-première, les phrases chocs de Laeticia Hallyday dans Le Point.

L'interview tant attendue de Laeticia Hallyday faite par l'hebdomadaire Le Point qui paraîtra demain a été, en partie, dévoilée en avant-première chez nos confrères de TF1 qui ont eu accès aux phrases chocs. Quatorze pages d'interview comme annoncé plus la Une pour faire une mise au point. Ils ont ouvert le journal de 20h avec des extraits de ce document encore tenu secret à cette heure. Voici quelques unes de ces phrases chocs :

En ce qui concerne Laura et David, Laeticia s'est bien évidemment penchée sur le sujet. "Je les attends à bras ouverts. On est une famille, je serai un jour prête à pardonner mais il faut se fixer une limite. On me vole mon deuil, on me roue de coups."

Et très vite, elle s'en prend directement également à Laura et David. "Après qu'ils ont appris que leur père était malade, David a attendu 6 mois pour venir et Laura 4 mois." Et Laeticia souhaite se défendre également en affirmant que ce n'est pas elle qui a voulu écarter la famille, mais c'était le choix de Johnny lui-même : voir défiler toute la famille lui renvoyait l'idée qu'il allait mourir. Il criait : "Mais ça veut dire quoi ? Que je vais crever ? Non, je ne vais pas crever, dis leur de partir !".