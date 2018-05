La veuve de Johnny Hallyday a passé des vacances réconfortantes et semble libérée d'un poids.





Elle a pu se recueillir sur la tombe de Johnny bien sûr mais aussi prendre le temps de souffler un peu avec les filles Jade et Joy après la joute au tribunal. Laeticia Hallyday a pu profiter de cette parenthèse pour communier avec son mari, apaiser son deuil en allant à sa "rencontre" chaque jour dans le petit cimetière de Lorient. Laeticia a pu y lire tous les mots des fans du chanteur et des messages de soutien qui lui sont adressés. Et cela sur une île qui lui veut du bien. Avec des amis qui ont tout fait pour la réconforter.

Depuis mercredi, pourtant, la revoici avec ses enfants sur le sol américain. Mais contrairement à ce qui s'était passé à son retour en janvier, Laeticia Hallyday ne se "terre" plus dans sa maison de Pacific Palisades. Elle fait ses courses, au vu et au su de tous, déjeune avec des amis, se balade avec ses filles dans le parc de Santa Monica... Et cela avec la croix de Johnny autour du cou. Bref, le temps est venu de reprendre doucement un rythme de vie normal.

Et arrêter de penser H24 à l'affaire de l'héritage... dans les mains de ses avocats.





