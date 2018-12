© REPORTERS

En avril dernier, le magazine français VSD annonçait que la veuve de Johnny avait un nouvel homme dans sa vie et que celui-ci n'était autre que l'un des managers du rockeur, Sébastien Farran.Sur une publication Instagram avec la photo de Sébastien Farran et Laeticia Hallyday, Anthony Delon avait ajouté son petit grain de sel en déclarant que "cela fait trois ans", sous-entendant donc que Laeticia côtoyait déjà le manager avant le décès de Johnny.Il s'était ensuite justifié pour répondre à la colère des fans : "L'épouse du Taulier avait décidé de porter plainte contre Anthony Delon, estimant qu'il avait porté atteinte à sa vie privée de façon "indécente". Ce mercredi, Le Figaro relaye l'information selon laquelle le Tribunal de grande Instance de Paris a condamné Sébastien Farran à "payer à Laeticia Hallyday 8.000 euros pour atteinte à sa vie privée et à 2.000 euros pour l'article 700 du code de procédure civile", soit un total de 10.000 euros. L'acteur a fait appel de cette décision.