Laeticia Hallyday a préparé sa venue et ses interviews avec poigne : la jeune femme sera omniprésente en France cette semaine pour assurer la promo de l'album posthume de Johnny Hallyday. Aidée en cela par quelques proches d'elle-même et du chanteur.





Son premier rendez-vous devrait être des plus suivis : Laeticia Hallyday sera l'invitée au JT de TF1 le vendredi 19 octobre où elle répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray. C'est ce que l'on a appris dans un communiqué envoyé dimanche soir, dans lequel TF1 confirme l'interview de Laeticia Hallyday "à l'occasion de la sortie de l'album Mon Pays, c'est l'Amour". Pour l'instant, en revanche, on ne sait pas si ce sera en direct ou enregistré.

L'interview radio préparée entre amis

Côté radio, elle réserve sa présence et ses souvenirs de Johnny à RTL. Pour la presse écrite, c'est Paris Match qui a été préféré cette fois, même si Laeticia a beaucoup de contacts avec Le Point qui avait publié justement sa mise au point au printemps dernier.

Concernant l'interview radio, elle devrait être diffusée au lendemain du passage au JT de TF1. Selon Voici, Laeticia Hallyday aurait d'ailleurs préparé l'entretien le 8 octobre dernier avec un groupe d'amis dont Marc-Olivier Fogiel et Isabelle Camus, dans un restaurant parisien. Celle-ci "sera enregistrée puis diffusée le 20 octobre sur RTL", explique le magazine.

Communication sous contrôle

Plutôt control-freak et sachant que ses passages médiatiques seront très regardés et "épluchés", la veuve de Johnny Hallyday devrait très certainement ne pas s'en remettre au feeling du moment et demandera à valider les questions avant d'y répondre. C'est ce que souligne également une chroniqueuse de Jean-Marc Morandini sur CNews: "Le staff de Laeticia demandera certainement à valider les questions en amont et demandera peut-être à voir le papier de Paris Match ou la vidéo après montage et avant diffusion… "

Dans cette optique de protection, Laeticia Hallyday ne sera pas présente en public lors de la conférence de presse de ce lundi 15 octobre marquant la sortie de l'album posthume de Johnny. Elle se tiendra en coulisses, alors que Maxim Nucci le directeur artistique de l'album et Sébastien Farran le manager du chanteur répondront aux questions des journalistes.