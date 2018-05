Laeticia (re) prend la pose.

C’était ce 1er mai, à Saint-Barth (où la veuve se recueille sur la tombe de son défunt mari), pour son ami styliste Michel Kleim.

Toujours munie de ses lunettes et d’une mine encore triste, Laeti­cia Hally­day a accepté de prendre la pose pour le créa­teur. Un cliché devant un "coucher de soleil au para­dis" et sur lequel elle porte un pull de sa collec­tion Mimi Liberté. L’union et l’amitié font la force.