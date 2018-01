Jade, Joy et leur mère vont retourner à Los Angeles après huit mois d'absence. Quitter Saint-Barthélémy si peu de temps après l'enterrement de Johnny n'était pourtant pas vraiment souhaité par la famille.





Le retour à Pacific Palisades est imminent pour Laeticia Hallyday. Résidant jusqu'à maintenant à Saint-Barthélemy avec ses filles, sa mère et sa grand-mère, Mamie Rock, la veuve de Johnny Hallyday y avait pris le temps d'assimiler la déferlante qui a suivi la mort de son mari. En se rendant sur la tombe de Johnny, en s'occupant beaucoup de ses filles (qui ont arrêté très vite de suivre l'école à Saint-Barth), en restant totalement en retrait, elle a vraisemblablement retrouvé un semblant de sérénité. Mais ce fragile sentiment risque bien de voler à nouveau en éclat.

Retourner à la vie normale ?

En effet, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy vont rentrer aux Etats-Unis, à Los Angeles tout prochainement. Une volonté de s'éloigner de l'endroit où l'émotion et la tristesse ont été ont été à leur comble ? L'envie de retrouver une vie un tant soit peu "normale" ?

Peut-être aussi mais le départ de toute la petite famille vers Los Angeles en janvier a davantage été dicté par une réalité moins émotionnelle. C'est le magazine Closer qui le révèle dans son édition du jour : Laeticia Hallyday doit rentrer sur le territoire américain pour se mettre en ordre avec les services d'immigration des Etats-Unis. La jeune femme qui avait quitté le pays avec Johnny en mai dernier aurait dû revenir pour clarifier sa situation administrative le 28 novembre 2017. Mais les Hallyday avaient obtenu une dérogation pour que le chanteur très malade puisse résider en France jusqu'à... sa fin.

Mi-janvier, Laeticia Hallyday s'envolera donc vers la Cité des Anges avec ses filles. Pour y rejoindre la grande maison près de la mer achetée en 2013 avec Johnny. Près de 8 mois après l'avoir quittée.

Un retour pas facile bien sûr, qui sera adouci par la présence bienveillante de Sébastien Farran, le manager de Johnny qui habite à Los Angeles et de Maxim Nucci qui va s'installer à L.A. pour quelques semaines afin de terminer l'album posthume du chanteur.