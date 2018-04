Laeticia Hallyday prend quelques semaines de repos à Saint-Barthé­lemy avec ses filles. Elle séjourne dans la villa Jade que le chanteur a faite construire en 2008 sur les hauteurs de l'ïle.

En plein deuil, Laeticia semble retrouver le sourire entourée de ses amis - Liliane Jossua, Marie Poniatowski et Michel Klein, actifs dans le business et la mode - qui ont partagé des clichés souriants sur Instagram.

"Encore un incroyable moment avec mes amies extraordinaires et magnifiques, Liliane, Laeticia et Marie, à regarder le coucher de soleil entouré de cette tendresse et cette foi en la véritable amitié. Merci encore Laeticia de nous accueillir à la Villa Jade", peut-on lire en légende.